Sivas'ta 53 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 53 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları Sivas'ta köy yollarında geçit vermiyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; merkezde 4, Doğanşar'da 8, Gürün'de 12, Hafik'te 5, İmranlı'da 4, Suşehri'nde 5, Yıldızeli'nde 5 ve Zara'da 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden birisi olan Sivas'ta, İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici,10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS