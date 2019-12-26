Sivas'ta 52 köy yolu araç ulaşımına kapandı

26.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:26

Sivas'ta etkili olan kar yağışı 52 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.



Sivas'ın yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı 52 köy yolunu araç ulaşımına kapattı. İl ve İlçe Özel İdare ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olması ve etkisini Pazartesi gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA