Sivas'ta 52 köy ile ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta 52 köy ile ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

26.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:28
Sivas'ta 52 köy ile ulaşım sağlanamıyor

'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 52 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçesinde 40, 'da 12 köy yolu ulaşıma kapandı.


Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Öte yandan il merkezinde sağanak etkili oluyor.

Kaynak: AA
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