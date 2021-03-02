Sivas'ta 52 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir kişinin evinde ve iş yerinde 52 kilogram kaçak tütün bulundu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir kişinin evinde ve iş yerinde 52 kilogram kaçak tütün bulundu.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bir kişinin iş yerinde ve evinde 52 kilogram kaçak tütün, 19 bin 298 makaron ve tütün sarma makineleri ele geçirdi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya