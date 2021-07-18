Sivas'ta 500 Bininci Doz Aşıya Ulaştık
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Sivas'ta 500 Bininci Doz Aşıya Ulaştık

Sivas'ta 500 Bininci Doz Aşıya Ulaştık
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Sivas'ta Covid-19 salgınıyla mücadelede sürdürülen aşı çalışmalarında büyük mesafe kat edildi.

Sivas'ta Covid-19 salgınıyla mücadelede sürdürülen aşı çalışmalarında büyük mesafe kat edildi. 15 Ocak'ta ilimiz genelinde başlatılan aşı çalışmaları doğrultusunda Sivas'ta 500 bininci doz aşı bugün itibariyle gerçekleştirildi.

Sivas'ta birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 294 bin 422, ikinci doz aşı olan kişi sayısı ise 167 bin 233 olmak üzere 500 bin rakamına ulaştı. Bu rakamlar dikkate alındığında aşı uygulama oranı ilimizde yüzde 60'ın üzerine çıktı.

Numune Hastanesi Aşı Uygulama Odasına gelerek aşılarını vurulan vatandaşlarımız, toplum sağlığı açısından aşının önemine dikkat çekerek, "Küresel salgından kurtulmanın tek yolu aşı. Herkesin bu süreçte duyarlı olması gerekiyor. " diye konuştular.

Sivas Numune Hastanesi aşıdan sorumlu başhekim yardımcısı Ragıp Sarıismailoglu ise bilimsel veriler ışığında salgından kurtulmanın tek yolunun aşı vurulmak olduğunu söyledi.

Her bireyin toplumsal duyarlılık örneği göstererek aşı olmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Sarıismailoğlu, "Yeniden normal hayata tam anlamıyla dönmek için aşı şart, bu noktada fedakar sağlık çalışmalarımızda gece 12'ye kadar çalıyor. İnşallah aşı hızımız daha da iyi seviyelere gelecek. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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