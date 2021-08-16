Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak

Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek Muğla, Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplerle bir araya geldi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek Muğla, Mersin, Adana, Antalya ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, ziyaretinde Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan ağaçlandırma çalışmaları ve orman yangınlarına karşı uygulanan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Ayhan, daha sonra 4 Eylül mevkisindeki 7 bin 500 dönümlük geniş yapraklı ağaçlandırma sahasında da incelemelerde bulundu.

Sivas'ın iklimine, toprak yapısına ve bölgesel konumuna göre fidan türleri yetiştirildiğini belirten Ayhan, "Son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle doğaya ve ormanlara daha çok sahip çıkılması gerekiyor. Bu konuda hassasiyetimizi daha da arttırdık. Sivas'ımızın yapısına uygun ağaçlar dikmek ve onlara sahip çıkmak hepimizin görevi." ifadelerini kullandı.

Ayhan, bulundukları mevkide geçen yıllarda yoğun ağaçlandırma çalışmaları yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sene de 5 milyon fidanımızı toprakla buluşturacağız. Ağaçlandırma ve doğa sevgisi sadece bir kurumun uhdesinde olacak iş değil. Bu toplumsal bir bilinç ve yaşam felsefesi olması lazım. Herkesin bunu özümsemesi lazım. Bu topraklar evlatlarımıza bırakacağımız miras. Çocuklarımıza, evlatlarımıza bu sevgiyi, bu aşkı, bu sevdayı aşılamalıyız. Doğamıza sahip çıkacağız, yeşillendireceğiz. Sivas'ta güzel bir ağaçlandırma ve yeşillendirme kültürü de oluştu. Bu konuda çok ümitliyiz."

Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ise 4 Eylül köyünde bulunan badem ağaçlarının protokol karşılığında parsel parsel vatandaşlara tahsis edebileceklerini ifade etti.

Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak
Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak
Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak
Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları böyle karşıladı: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz?
Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları böyle karşıladı: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta 5 milyon fidan toprakla buluşturulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:37:08. #1.16#

title