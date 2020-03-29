Sivas'ta 5 köyde koronavirüs karantinası SİVAS'ta 5 köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

SİVAS'ta 5 köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı, Dilekli ile Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri karantina altına alındı. İkinci bir emre kadar köylere giriş-çıkışlar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığımız için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA