Sivas'ta 5 Kişiyi Öldüren Sanık Hakim Karşısında

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 3'ü evlenmek istediğini öne sürdüğü kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanık, "kasten öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Fırat Y, tutuklu bulunduğu Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya katılan maktul Celal Koral'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şarkışla ilçesi Ortaköy'de, evlenmek istediğini öne sürdüğü P.E'nin (35) babası Tarık (50), dedesi İbrahim (74) ve babaannesi Cennet E. (72) ile köydeki bakkal dükkanında Celal (68) ve oğlu Oğuz Taylan Koral'ı (33) av tüfeğiyle öldürdükten sonra dükkana ait otomobille kaçmaya çalışırken Kahramanmaraş'ta yakalanan Fırat Y. (28), savunmasında, işlediği cinayetlerin planlı olmadığını, olayların peş peşe geliştiğini söyledi.

Olaydan birkaç gün önce P.E'yi aradığını ve babası Tarık'ı evlenmeleri konusunda ikna etmesini söylediğini belirten Fırat Y, şunları anlattı:

"P.E'ye babası ikna olmazsa kaçıp gideceğimizi söyledim. P.E. kaçmak istemedi, ertesi gün babasını aradım. Telefonda beni tehdit etti, 'Buraya gelirsen seni öldürürüm.' dedi. Beni öldüreceklerini söylüyorlardı, kendimi korumak için yanıma tüfek almıştım. Olay günü akşam saatlerinde evlerinin önünden geçiyordum, evden yüksek sesler geliyordu, balkona çıkarak dinledim. Beni dövmeyi, öldürmeyi sonra da bahçeye gömmeyi planlıyorlardı. O sıra Tarık'ın annesi balkona çıktı, beni gördü. 'Burada bizi mi dinliyorsun?' diyerek beni iteledi. Seslere Tarık çıktı, o sıra elimdeki tüfek Tarık'a ateş aldı. Sonra annesi üzerime atlayınca tüfek bir kez daha ateş aldı. Sonra babasının evde yorganların altından bir şeyler aradığını görünce arkamdan vurmasın diye ona ateş ettim. Tetiğe nasıl bastığımı hatırlamıyorum."

Üç kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçıp bakkala gittiğini kaydeden Fırat Y, "Bakkalda Celal amcaya bana sigara ve alkol vermesini, parasını birkaç gün sonra vereceğimi söyledim. Bana küfür etti, 'Borçların var önce onları ver.' dedi. Ona da ateş ettim. Sonra oğlu Taylan sesi duyarak geldi ve elimdeki silahı almaya çalışınca ona da ateş ettim." dedi.

Cinayetlerin ardından intihar etmek istediğini savunan Fırat Y, "Annem Gaziantep'teydi, son kez annemi görüp öyle kendimi öldürmek istedim. Bakkaldan çıkarken arabanın anahtarlarını gördüm. Arabayı alıp yola çıktım, Kahramanmaraş'ta beni yakaladılar. Cinayetlerin pişmanlığını yaşıyorum. Bir ömür de pişman olacağım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.

Olay

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de 21 Mart 2018'de Fırat Y, evlenmek istediğini öne sürdüğü kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet E. ile köydeki bakkal dükkanında Celal ve oğlu Taylan Koral'ı öldürmüş, gasbettiği araçla kaçarken Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA