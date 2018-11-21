Sivas'ta 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Sivas'ta 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangını, caddeyi dolduran meraklılar ilgiyle takip etti.

Yangın saat 13.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerindeki 5 katlı Bizim Apartmanı'nın çatısında çıktı. Çatının en üst katında oturan kişilerin, soba külünü çatıya dökmeleri sonucu çıktığı öner sürülen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Dumanların görülmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, itfaiye merdivenleriyle çatıdaki alevlere müdahalede bulundu. Kent merkezindeki yoğunluk nedeni ile meraklılar da sokağın her iki yanını doldurarak, merakla çalışmaları takip etti. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.