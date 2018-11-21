Sivas'ta 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Sivas'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatısında yangın meydana geldi.

Dumanı gören vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürdü.

Çok sayıda vatandaş yangının söndürülmesini izlerken bazıları da cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Yangının soba külünün çatıya dökülmesiyle başladığı iddia edildi.

Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.