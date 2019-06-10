Sivas'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta 5 düzensiz göçmen yakalandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde D.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.
Bu sırada otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 5 kişi, araçtan inerek kaçmaya başladı.
Polisin kovalamacası sonucu yakalanan 5 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü D.K. ile yanında bulunan arkadaşı E.M, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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