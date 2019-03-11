Sivas'ta 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, Sivas-Ankara kara yolu uygulama noktasında kimlik kontrolü yaptı.
Bir ticari taksiyi durduran ekipler, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Taksi şoförü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA