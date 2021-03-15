Sivas'ta 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı
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Sivas'ta 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı

15.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:51
Sivas'ta 5 bin çiftçiye 2 bin ton tohum dağıtıldı

Sivas'ta 5 bin çiftçiye 8,5 milyon lira değerinde 2 bin ton tohum dağıtıldı.

Sivas'ta 5 bin çiftçiye 8,5 milyon lira değerinde 2 bin ton tohum dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, korunga, fiğ, yonca, silajlık mısır, buğday, arpa, Macar fiği, tritikale, yem bezelyesi, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtımı için Yeni 4 Eylül Stadyumu yanında program gerçekleştirildi.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ın 7,8 milyon dekar işlenen tarım arazisi, 8,3 milyon dekar mera varlığı, 415 bin büyükbaş ve 741 bin küçükbaş hayvan varlığı ve 6,2 milyar liralık tarımsal hasılası ile Anadolu'nun parlayan yıldızı konumunda bulunduğunu belirtti.

Sivas'ın tarım alanında çok büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Ayhan, "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas" sloganıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sivas'ta hayvancılık işletmelerinin ihtiyacı olan kaliteli yem bitkileri üretimini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Ayhan, şöyle devam etti:

"Kaba yem açığını azaltmayı, dışarıdan kaba yem alımını sınırlamayı ve işletmelerin arazilerine göre uygun yem bitkilerini yetiştirmek suretiyle yem masraflarını azaltmayı amaçlıyoruz. Büyükbaş veya küçükbaş hayvan varlığı olan üreticilerimize hem hayvanlarımızı samana dayalı beslemeden kurtarmak hem de meralara olan erken ve aşırı otlatma baskısını azaltmak için kaliteli kaba yem bitkisi tohumu dağıtımı yapacağız. Bugün 5 bin çiftçimize tohum dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bu projelerin ilimize hayırlı uğurlu olmasını, bereketli olmasını diliyorum."

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde olduğu gibi Sivas'ta da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için önemli projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Programa, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile diğer davetliler, çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından temsili olarak bazı çiftçilere tohum dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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