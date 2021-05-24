Sivas'ta 5 aylık kedi yavrusu, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta 5 aylık kedi yavrusu, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu

Sivas'ta 5 aylık kedi yavrusu, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta 5 aylık bir kedi, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu.

Sivas'ta 5 aylık bir kedi, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu.

Çayyurt Mahallesi'ndeki evinin bodrum katında yaklaşık 50 sokak kedisine bakan 47 yaşındaki Gül Dursun, dün "Tostos" isimli 5 aylık yavru kedisini veterinere götürmek istedi.

Kediyi diğerlerinin arasında bulamayan Dursun, evin yakınlarında aramaya başladı ancak sonuç alamadı.

Aramalarına bugün de devam eden Dursun, kedi yavrusunu akşam saatlerinde evinin yakınlarında patileri ve kuyruğu kesik halde ölü buldu.

Dursun'un haber vermesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Deniz Çakır Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta 5 aylık kedi yavrusu, sahibi tarafından patileri ve kuyruğu kesik halde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 23:34:33. #1.15#

title