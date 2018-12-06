Sivas'ta 492 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 492 kilo tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 28 Kasım- 4 Aralık tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında 12 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 23 gram esrar, bin 690 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 492 kilo tütün ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 12 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SİVAS