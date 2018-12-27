Sivas'ta 469 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ta iki gündür etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 469 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta dün sabah saatlerinde başlayan ve kenti beyaz bir örtüyle kaplayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Dün ve bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği kentte hava sıcaklığı da sıfırın altında 7 dereceye düştü. Aralıklarla devam eden yağış, kapalı köy ve mezra yolu sayısını da artırdı. Merkezde 26, ilçelerden Akıncılar'da 17, Altınyayla'da 6, Divriği'de 33, Doğanşar'da 18, Gemerek'te 1, Gürün'de 42, Hafik'te 17, İmranlı'da 78, Kangal'da 55, Koyulhisar'da 29, Suşehri'nde 33, Şarkışla'da 17, Yıldızeli'nde 32 ve Zara'da 65 olmak üzere 469 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları ulaşıma açabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MANZARA BÜYÜLEDİ

Kışın olumsuzluklarının yanında ortaya çıkardığı güzellikler de dikkat çekti. Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Meraklılar fotoğraf çekmek için Paşabahçe'yi tercih ederken, 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki Hobbit yapılarını andıran yamaç evlerde güzel görüntüler oluştu.

Kentte yaşayan Hüseyin Aktaş (50) fotoğraf çekmek için Paşabahçe'yi tercih ettiğini söyledi. Aktaş Sivas'ta Paşabahçe her mevsim başka güzel. Paşabahçe'de fotoğraf çekmeyi seviyorum. Her mevsim aynı kareyi çekiyorum böyle güzel zevklerim var. Sivas'ın kışı da güzel. Sabah gelirken biraz üşendik ama çok hoş bir manzara burada insanı karşılıyor. Herkese bunun tadını çıkarmak düşer. Kar berekettir, nimettir. Sivasımız da güzel dedi.

Kaynak: DHA