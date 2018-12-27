Sivas'ta 469 Köy ve Mezra Yolu Kapalı

Sivas'ta iki gündür etkisini sürdüren kar 469 köy ve mezra yolunu araç ulaşımına kapattı.

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile bin 682 köy ve mezra yolundan 469'u araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları kapsamında kapanan 695 köy ve mezra yolu ise araç ulaşımına açıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA