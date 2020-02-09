Sivas'ta 464 köy yolunda karlı mücadele sürüyor
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 464'ünde karla mücadele çalışması sürüyor.
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 464'ünde karla mücadele çalışması sürüyor.
Sert kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklığı -15 dereceye düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği köy yollarından bir bölümü araç ulaşımına açılırken 464 köy yolunda ise karla mücadele çalışmasının sürdüğü belirtildi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde -25 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. - SİVAS