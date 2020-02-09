Sivas'ta 464 köy yolunda karlı mücadele sürüyor
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Sivas'ta 464 köy yolunda karlı mücadele sürüyor

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 464'ünde karla mücadele çalışması sürüyor.

09.02.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:27
Sivas'ta 464 köy yolunda karlı mücadele sürüyor

'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 464'ünde karla mücadele çalışması sürüyor.


Sert kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta hava sıcaklığı -15 dereceye düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın kesildiği köy yollarından bir bölümü araç ulaşımına açılırken 464 köy yolunda ise karla mücadele çalışmasının sürdüğü belirtildi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde -25 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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