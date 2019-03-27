Sivas'ta 460 Bin 489 Seçmen Oy Kullanacak

Sivas'ta 460 bin 489 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

2 bin 385 sandığın kurulacağı Sivas'ta, Sivas Belediye Başkanı, ilçe ve belde belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Sivaslılar, Sivas Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



5 yılda 26 bin 990 yeni seçmen



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Sivas'ta 460 bin 489 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Sivas'taki seçmen sayısı 26 bin 990 arttı.



Sivas'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 417 sandık bulunurken, bu seçimlerde 2 bin 385 sandık kurulacak.

İlçelerde en fazla seçmen Şarkışla'da

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Şarkışla. 28 bin 807 kayıtlı seçmenin bulunduğu Şarkışla'da 165 sandık kurulacak.

Merkezden sonra ikinci sırada 157 sandık ve 25 bin 405 seçmenle Yıldızeli, üçüncü sırada da 87 sandık ve 19 bin 206 seçmenle Gemerek geliyor.

33 sandık ve 2 bin 963 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Doğanşar'da olacak.

Sivas merkezde ise 250 bin 77 seçmen, 868 sandıkta oy kullanacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı: Akıncılar 39 4 bin 667 Altınyayla 31 6 bin 575 Divriği 141 14 bin 102 Doğanşar 33 2 bin 963 Gemerek 87 19 bin 206 Gölova 34 3 bin 540 Gürün 99 14 bin 472 Hafik 86 8 bin 570 İmranlı 112 8 bin 259 Kangal 140 17 bin 121 Koyulhisar 71 11 bin 799 Merkez 868 250 bin 77 Suşehri 108 18 bin 991 Şarkışla 165 28 bin 807 Ulaş 48 7 bin 249 Yıldızeli 157 25 bin 405 Zara 166 18 bin 686 Toplam: 2385 460 bin 489

Kaynak: AA