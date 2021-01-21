Sivas'ta 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Sivas'ta 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

21.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:32
Sivas'ta 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden beri 1522 yerleşim yerinin kapanan yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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