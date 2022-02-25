SİVAS (AA) - Sivas'ta 46 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik il merkezindeki bir iş yerinde ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 46 kilogram tütün, 41 bin 800 boş makaron, 2 bin 360 dolu makaron, 120 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.