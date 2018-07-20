Sivas'ta 45 Çocuk Hayallerini Süsleyen Hediyelere Kavuştu

Sivas'ta hayırsever iş adamı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hayallerini süsleyen hediyeler verdi.

İş adamı Selamet Ağaoğulları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Hayalleri sorulan 45 çocuğa, istekleri doğrultusunda akülü araba, bisiklet, bilgisayar, gitar, kumandalı araba, forma, top, paten gibi hediyeler dağıtıldı.

Hayat Ağacı Derneğinde düzenlenen hediye dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, dernek bünyesinde hizmet veren gıda bankası ve diğer yardım çalışmalarını anlattı.

Hayırseverlerin de kendilerine büyük oranda destek olduğunu anlatan Aydın, çocukları sevindiren vatandaşlara teşekkür etti.

İş adamı Selamet Ağaoğulları da çocuklarını mutlu ettiğinde sahip mutluluğun benzerini yaşadığını dile getirerek, "Çocukların hepsi bizim kendi çocuklarımız gibi, onları çok seviyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 45 çocuğa hediyeleri verildi.