Sivas'ta 44 köy yolu ulaşıma kapalı

30.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:38

Sivas'ta kar ve tipi dolayısı ile kapanan 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Zara'da 15, Hafik'te 10, Yıldızeli'nde 5, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 3, İmranlı'da 3, Koyulhisar'da 2 ve Gürün'de 2 olmak üzere bu ilçelere bağlı toplamda 44 köy yolu ulaşıma kapandı.



Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA