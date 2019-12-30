Sivas'ta 44 köy yolu ulaşıma kapalı
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Sivas'ta 44 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta kar ve tipi dolayısı ile kapanan 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

30.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:38
Sivas'ta 44 köy yolu ulaşıma kapalı

'ta kar ve tipi dolayısı ile kapanan 44 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Zara'da 15, Hafik'te 10, 'nde 5, Suşehri'nde 4, 'da 3, İmranlı'da 3, 'da 2 ve Gürün'de 2 olmak üzere bu ilçelere bağlı toplamda 44 köy yolu ulaşıma kapandı.


Karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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