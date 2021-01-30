Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
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Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

30.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:08
Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

SİVAS'ta dünden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

SİVAS'ta dünden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Kar nedeniyle kent genelinde kapanan 438 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Kentte dünden beri etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Gürün ilçesi sıfırın altında 23 derece ile en soğuk yer olarak kayıtlara geçerken, Altınyayla ilçesi eksi 21, Sivas merkezde ise hava sıcaklığı eksi 10 derece ölçüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent merkezinde sessizliğin hakim olduğu görüldü.Polis ekipleri ise soğuk havaya rağmen kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürdü.

438 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPALI

Sivas'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara da neden oldu. İl genelinde 438 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı
Sivas'ta 438 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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