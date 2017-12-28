Sivas'ta 43 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ın Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 43 yabancı uyruklu yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan-Tokat karayolunun, Akıncılar ve Gölova ilçelerinde yol kontrolü ve arama faaliyetleri kapsamında durdurulan otobüste ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30'u Afgan, 13'ü Pakistan uyruklu 43 kişinin olduğu belirlendi.



Jandarma ekipleri yabancı uyruklulara organizatörlük yapan 6 şüpheliyi gözaltına aldı, otobüse el koydu. Jandarma, biletsiz yolcu taşımaktan otobüs şoförüne 4 bin 955 lira para cezası uyguladı.



Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.