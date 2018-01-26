Sivas'ta 410 Köy Yolunda Ulaşıma Kar Engeli

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 410 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 12, ilçelerden Akıncılar'da 5, Altınyayla'da 6, Divriği'de 59, Doğanşar'da 26, Gemerek'te 20, Gürün'de 50, Hafik'te 15, İmranlı'da 36, Kangal'da 40, Suşehri'nde 14, Şarkışla'da 43, Ulaş'ta 4, Yıldızeli'nde 45, Zara'da 35 olmak üzere 410 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.