Sivas'ta 406 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas'ta 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 406 köy yolunu araç ulaşımına kapandı.

Kentte kar yağışı 1 haftadır aralıklarla etkisini sürdürüyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen yağış, görsel anlamda ise güzellikler sunuyor. Kent yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mesire alanı kar yağışının ardından sessizliğe büründü. Mesire alanı içerisinde bulunan kümes hayvanları da süs havuzunda yüzdüğü görüldü. Paşabahçe'deki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Kent merkezinde bulunan Aksu Parkı'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Sıfırın altında 6 derece olan hava sıcaklığı nedeniyle parkın ortasında bulunan süs havuzu kısmen dondu.

TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün il merkezi ve köylerinde taşımalı eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada ise meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

406 KÖY YOLU KAPALI

Kar yağışı yerleşim yerlerine ulaşımda ise sıkıntıya neden oldu. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar'da 2, Altınyayla'da 7, Doğanşar'da 21, Gölova'da 4, Gürün'de 34, Hafik'te 13, İmranlı'da 69, Kangal'da 32, Koyulhisar'da 21, Suşehri'nde 10, Şarkışla'da 59, Ulaş'ta 16, Yıldızeli'nde 38 ve Zara'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı ve 211 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA