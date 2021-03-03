Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi

03.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:05
Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi

SİVAS'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' verilmesi hedefleniyor.

SİVAS'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' verilmesi hedefleniyor. Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, ülke genelinde 100 bin kişiye afet çantası dağıtılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021'i 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmesiyle AFAD İl Müdürlüğü, toplumda afet farkındalık bilincinin artmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek için AFAD Sivas Müdürü Nazif Ekinci, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekinci, afete hazır bir toplumun daha bilinçli hareket edeceğini söyledi. Ekinci, "2021 yılı İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildi. Afet yılında hedefimiz ülke genelinde 51 milyon, Sivas ilimizde de 400 bin vatandaşımıza temel afet farkındalık eğitimi vermek. Yaklaşık 1,5 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve farklı kesimlere çeşitli eğitimler veriyoruz. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle toplumda afet farkındalık bilincinin artırılmasına yönelik olarak bir dizi faaliyetler yürütmekteyiz. Sivil tolum örgütleri ve afet gönüllülerimize yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza 1 saatlik temel afet farkındalık eğitimlerimi veriliyor. Verilen bu eğitimler yıl boyu devam edecek. Vatandaşlarımızın afet bilinci noktasında evlerinden dahi eğitim almaları mümkün. Alınan eğitimler ile bilinçli aile ve birey olmaları noktasında yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar bu noktada eğer afet gönüllüsü olurlarsa ileride meydana gelecek afetlerde daha hazır ve bilinçli hareket eder" diye konuştu. 

100 BİN AFET ÇANTASI DAĞITILACAK

Bu yıl ülke genelinde 100 bin kişiye afet çantası dağıtılacağını söyleyen Ekinci, "Bakanlığın yapmış olduğu çalışma ile 100 bin adet afet acil durum çantası yaptırılıyor. Bunlar yapıldıktan sonra da toplumun belirli kesimlerine dağıtılacak. Belediyelerimiz ve diğer imkanı olan gruplarımız da afet çantası yapıp çoğaltarak mümkün mertebe halka dağıttığı taktirde daha geniş tabana yayılır. Afetler anlamında eksik olan hususu da afetler yılı vesilesiyle yerine getirmiş, tamamlamış oluruz, diye düşünüyorum" dedi. 


Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi
Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Hakan Akkaya Mustafa Ceceli
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Mustafa Yumlu Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:05:52. #1.14#
title