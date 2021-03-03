Sivas'ta, 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' hedefi

SİVAS'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 400 bin kişiye 'temel afet eğitimi' verilmesi hedefleniyor. Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, ülke genelinde 100 bin kişiye afet çantası dağıtılacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2021'i 'Afet Eğitim Yılı' ilan etmesiyle AFAD İl Müdürlüğü, toplumda afet farkındalık bilincinin artmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermek için AFAD Sivas Müdürü Nazif Ekinci, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekinci, afete hazır bir toplumun daha bilinçli hareket edeceğini söyledi. Ekinci, "2021 yılı İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 'Afet Eğitim Yılı' ilan edildi. Afet yılında hedefimiz ülke genelinde 51 milyon, Sivas ilimizde de 400 bin vatandaşımıza temel afet farkındalık eğitimi vermek. Yaklaşık 1,5 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve farklı kesimlere çeşitli eğitimler veriyoruz. 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle toplumda afet farkındalık bilincinin artırılmasına yönelik olarak bir dizi faaliyetler yürütmekteyiz. Sivil tolum örgütleri ve afet gönüllülerimize yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Bunun yanı sıra vatandaşlarımıza 1 saatlik temel afet farkındalık eğitimlerimi veriliyor. Verilen bu eğitimler yıl boyu devam edecek. Vatandaşlarımızın afet bilinci noktasında evlerinden dahi eğitim almaları mümkün. Alınan eğitimler ile bilinçli aile ve birey olmaları noktasında yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlar bu noktada eğer afet gönüllüsü olurlarsa ileride meydana gelecek afetlerde daha hazır ve bilinçli hareket eder" diye konuştu.

100 BİN AFET ÇANTASI DAĞITILACAK

Bu yıl ülke genelinde 100 bin kişiye afet çantası dağıtılacağını söyleyen Ekinci, "Bakanlığın yapmış olduğu çalışma ile 100 bin adet afet acil durum çantası yaptırılıyor. Bunlar yapıldıktan sonra da toplumun belirli kesimlerine dağıtılacak. Belediyelerimiz ve diğer imkanı olan gruplarımız da afet çantası yapıp çoğaltarak mümkün mertebe halka dağıttığı taktirde daha geniş tabana yayılır. Afetler anlamında eksik olan hususu da afetler yılı vesilesiyle yerine getirmiş, tamamlamış oluruz, diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI