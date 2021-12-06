SİVAS'TA 40 KAÇAK TABANCA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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SİVAS'TA 40 KAÇAK TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta polis ekiplerince 2 araçta yapılan aramada 40 tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta polis ekiplerince 2 araçta yapılan aramada 40 tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve mermi ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri dün akşam saatlerinde Rize-Trabzon-İmranlı-Zara güzergahını takiben öncü ve artçı şeklinde ilerleyen 2 araç fark etti. İmranlı ilçesinde fiziki takibe alınan araçlar kent merkezindeki uygulama noktasında durduruldu. Her iki araçtaki 3 kişinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada kapı bölmelerine zulalanmış vaziyette farklı çap ve ebatlarda, 40 tabanca ve 42 şarjör ile 9,19 milimetre çapında 400, 7,65 milimetre çapında ise 75 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

SİVAS'TA 40 KAÇAK TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

SİVAS'TA 40 KAÇAK TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

SİVAS'TA 40 KAÇAK TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

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