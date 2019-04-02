Sivas'ta 4 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Sivas'ta polis tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sivas genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda; 0,72 gram dentetik kannabinoid maddesi, 165 adet ecstasy hap, 6,04 gram skunk maddesi, 308 adet kontrole tabi lyrıca hap, 181 adet kontrole tabi regapen hap, 7,78 gram esrar ve 1 adet öğütücü aparat ele geçirildi. 10 kişi uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullandıkları gerekçeleriyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İHA