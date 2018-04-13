Sivas'ta 4 Öğrencide Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Sivas'ta 4 Öğrencide Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Sivas 4 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle tedavi altına alındı.

Sivas'ta 4 Öğrencide Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Sivas 4 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi, Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan Süleyman Demirel Ortaokulu'nda yaşandı. Okulun dışından yemek yediği iddia edilen öğrenciler H.G.K.(11), H.M.T.(12), S.N.C.(12) ve E.E. (11) bir süre sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine okula ambulans sevk edildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.