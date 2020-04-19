Sivas'ta 4 köyde hazine arazileri tarıma açıldı
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Sivas, Güncel

Sivas'ta 4 köyde hazine arazileri tarıma açıldı

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın korona virüs salgını dolayısıyla temel gıda maddelerinin üretiminde sorun yaşanmaması amacıyla 7 ilde hazine arazilerinin tarıma açılmasına karar verdiğini hatırlatan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ,...

19.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:00
Sivas'ta 4 köyde hazine arazileri tarıma açıldı

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın korona virüs salgını dolayısıyla temel gıda maddelerinin üretiminde sorun yaşanmaması amacıyla 7 ilde hazine arazilerinin tarıma açılmasına karar verdiğini hatırlatan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu kapsamda Sivas'ta ilk etapta 4 köyün belirlendiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Sivas merkez ilçede bulunan Çatalkaya'da 133, Çayboyu'nda 20, İnceyol'da 13 ve Tuzlahan'da 11 olmak üzere toplam 177 dönüm hazine arazisinin kira bedeli ve ecrimisil bedeli alınmadan çiftçilerin kullanımına açıldığını ifade ettiğini belirten Çetindağ, 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen çalışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ne ekilebileceğinin çalışmaları yürütülüyor"

Korona virüs sürecinde tarım sektörünün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirten Çetindağ, "Sivas merkezde 4 köyümüzde 177 dönüm civarında hazine arazisi belirlendi. Çok büyük dönüm değil ama en azından atıl vaziyette bulunan bu arazilerimiz tarıma açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz bunun hazırlıklarını yapıyor. Şu anda ne ekilebileceğinin çalışmaları yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı çok güzel bir uygulama. Milli Emlak, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası Sivas'ın başka hangi noktalarda bulunan hazine arazileri tarıma kazandırılır diye araştırıyor, tarama çalışmaları yürütüyor" dedi.

"İnsanların önce karnını doyurması gerekiyor"

Dünyada korona virüs salgını nedeniyle ciddi bir sınav verildiğine dikkat çeken Çetindağ, "Dünyada şu anda 2 şey çok önemli: Sağlık ve tarım. Tarımda kendi kendinize yeterli olmazsanız çok büyük sıkıntıların yaşanacağı, kıtlıkların olacağı belli. İnsanların önce karnını doyurması gerekiyor. Bu da çiftçimizin güçlü olmasından, arazilerimizin ekilmesinden geçiyor. Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yeterli olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tarımda kendi kendine yetemeyen ülkenin bağımsızlığından söz edilemez" diye konuştu.

Hazineye ait arazilere hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen çalışmada kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere de yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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