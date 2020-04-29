Sivas'ta 4 ilçeye giriş çıkışlar izin belgesine bağlandı
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Sivas'ta 4 ilçeye giriş çıkışlar izin belgesine bağlandı

Sivas'ta salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerine giriş-çıkışlar 'Seyehat İzin Belgesine' tabi tutulacak.

Sivas'ta 4 ilçeye giriş çıkışlar izin belgesine bağlandı
29.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:24

Sivas'ta salgına karşı alınan tedbirler kapsamında Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerine giriş-çıkışlar 'Seyehat İzin Belgesine' tabi tutulacak.

Sivas'ta korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karara göre D 100 Karayolu üzerindeki; Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinin mülki sınırları içerisinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanlar ile bu ilçelere gidiş gelişler 'Seyehat İzin Belgesine' bağlandı. Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; İş yeri il merkezinde olmakla birlikte söz konusu ilçelere üretim, imalat, montaj gibi ticari amaçlarla günü birlik gidiş gelişler için ilgili kişi ve firma yetkililerinin vereceği dilekçeye istinaden müracaatında isimlere belirtilen personele, müracaat tarihinden itibaren 30 gün süreli 'Seyehat İzin Belgesi' düzenleneceği belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar şunlar, "Seyehat İzin Belgesi her bir çalışan için ayrı ayrı olabileceği gibi tek bir belge üzerine isimler kaydedilmesi suretiyle de düzenlenebilecek. Seyehat İzin Belgesi düzenlenen şahısların ilk hareket noktası il merkezi olmak ve toplu taşıma araçlarını kullanmamak kaydıyla, günü birlik gidiş gelişler sonrasında, 14 gün süreyle ikametlerinde kalmalarına gerek olmayacak. İşveren firmanın üretim, imalat, montaj gibi işlemlerin birkaç gün süreceğinden bahisle, personelin kiralık daire, şantiye, otel, motel gibi sadece kendilerince kullanılacak yerlerde konaklayacağını dilekçelerinde beyan etmeleri, kollukça yapılacak denetimlerde de tespitin bu yönde yapılması halinde, dönüşlerinde 14 gün süreyle ikametlerinde kalmalarına gerek olmayacak. Kollukça yapılacak yol kontrollerinde, müracaat dilekçesinde kimlik bilgisine yer verilmeyen çalışanın araçta bulunduğunun tespiti halinde, iş verene Hıfzıssıhha kanunun 282. Maddesi çalışana ise Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Taşımanın işveren veya çalışan tarafından tescil belgesine göre minibüs, otobüs cinsi taşıtlarla yapılması halinde, aracın tescil belgesinde yazılan kapasitenin yüzde 50'sinden fazlasına izin verilmeyecek. Kollukça yapılan denetimlerde, belirtilen kapasitene aykırı taşıma yapıldığının anlaşılması dahilinde; yolcu sayısı kapasitesinin yüzde 50 sınırına getirerek, tescil sahibi ile araç sahibinin ayrı ayrı kişiler olması halinde her birine Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uygulanacak, araç ilk seferde trafikten men edilmeden fazla yolcu indirilerek sürücü ikaz edilip, seyahatine devam etmesine izin verilecek, aynı aracın 2. ve daha fazla kez ihlal yaptığını tespiti halinde ise toplu taşıma işinde kullanılan motorlu taşıt, her seferinde 10 gün süreyle trafikten men edilecek. Fazla yolcuya ise Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Konaklamaya ilişkin belirtilen adreste kollukça yapılacak denetimde, müracaatla belirtilen taahhütlerin yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, işverene Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi çalışana ise kabahatler kanunun 32. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak ve 'Seyahat İzin Belgesi' iptal edilecek" - SİVAS

Kaynak: İHA

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