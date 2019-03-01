Sivas'ta 4 Fetö Şüphelisi Adliyede

SİVAS merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 doktor ile 1 astsubay, adliyeye sevk edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, H.G., K.V., T.G. ve S.C. ile muvazzaf astsubay O.B. gözaltına alındı. H.G., dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktorlar K.V., T.G. ve S.C. ile muvazzaf astsubay O.B. ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sivas

Kaynak: DHA