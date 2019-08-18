18.08.2019 22:28

Sivas'ta "4 Eylül Bilardo Şampiyonası" düzenlendi

Uğur YİĞİT/ SİVAS, (DHA) - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 20 ilden 96 sporcunun katılımıyla "4 Eylül Bilardo Şampiyonası" düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği tarafından 4 Eylül Bilardo Şampiyonası düzenlendi. 20 ilden 96 sporcunun katıldığı şampiyona 3 gün sürdü. Şampiyonanın kapanış törenine üç bant bilardo oyuncusu ve dünya şampiyonu Semih Saygıner de katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde ödül töreni düzenlendi. Şampiyonada dereceye girecen sporculara Sivas Valisi Salih Ayhan ve Semih Saygıner tarafından kupaları ve madalyaları verildi. Müze bahçesinde dünya şampiyonu Semih Saygıner ile Sivas Valisi Salih Ayhan arasında gerçekleştirilen gösteri maçı sağanak yağış nedeniyle yarıda kalarak bilardo salonuna alındı. Vali Salih Ayhan ve dünya şampiyonu Semih Saygıner, gösteri maçında ıstaka ile hünerlerini sergiledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ın sporda çok iyi bir noktaya geldiğini belirterek, 'Sivas bütün spor dallarıyla tanışmış oldu. Spor salonlarımız çok renkli çok heyecanlı gençlerimizin sesleriyle oralar inliyor. Kahve kültüründen daha öte insanların burada hem ruhen hem bedenen tatmin olduğu iyi zaman geçirdiği geometri ve matematik kurallarını da uyguladığı mekanlar dolayısıyla buralardan uzak durmamak lazım" dedi.

"İLK KEZ YAĞMUR ALTINDA BİLARDO OYNADIM"

İlk kez sağanak yağış altında bilardo oynadığını ifade eden bilardo dünya şampiyonu Semih Saygıner ise 'Bilardo oyuncusu olarak Sivas'ta böyle bir aktivite yapılmasına çok sevindim. Çünkü her ilde yapılması gerekiyor sadece Sivas'ta değil, her ilde bunun yaygınlaştırılması gerekiyor. Sosyal medya ve teknoloji tamam ama reel dünya diye bir şey var. Bilardo öyle bir spor ki bir gencin her türlü duyguyla yanlışla tanışabileceği bir şey, yani yanlış yaptığı zaman kendini geliştirme çabası içerisine girecek. Hatalarını görecek zaman zaman hiç birbirine fiske vurmadan maç kazanacak. Çok iyi şeyler yapmasına rağmen maç kaybedecek. Bu insanı çok disipline eden bir şey. Bu anlamda bilardo önemli bir yer taşıyor ülkemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA