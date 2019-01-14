Sivas'ta 4 Eylül Barajı da Dondu

Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle 4 Eylül Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

Son günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 24 derecelere kadar düştüğü Sivas'ta, akarsu ve göllerin ardından 4 Eylül Barajı da buz tuttu. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve şehrin şebeke suyu ihtiyacını karşılayan barajın yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Buz tutan baraj gölünün yüzeyinde kartpostallık görüntüler oluştu. Donan baraj, drone ile havadan da görüntülendi. Soğuk havanın kentte hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA