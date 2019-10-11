Sivas'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren İran uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas'ta, yurda yasa dışı yollardan giren İran uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yaptı.
Kontrolde, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen İran uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, otobüs şoförü hakkında işlem yaptı. Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.