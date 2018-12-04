Sivas'ta 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivas-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir ticari taksiyi durduran polis ekipleri, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 4 kişiyi yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan taksi sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.