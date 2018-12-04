Sivas'ta 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Sivas'ta 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sivas'ta yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 4 düzensiz göçmen yakalandı.


Sivas-Ankara kara yolu uygulama noktasında bir ticari taksiyi durduran polis ekipleri, kimlik ve izin belgesi bulunmayan Afganistan uyruklu 4 kişiyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


Gözaltına alınan taksi sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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