Sivas'ta 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sivas'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 360 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 25 ayrı olaya müdahale etti. Ekipler bu olaylarda 5 gram esrar, 19 gram skunk maddesi ve 4 bin 360 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 25 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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