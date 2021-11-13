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Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu Sivas Valiliği, güvenlik güçleri tarafından İmranlı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama çalışmaları sırasında terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak bulunduğunu duyurdu.

İMRANLI, SİVAS (İHA) - Sivas'ta 4 adet Pkk sığınağı bulundu

SİVAS - Sivas Valiliği, güvenlik güçleri tarafından İmranlı ilçesi kırsalında gerçekleştirilen arama tarama çalışmaları sırasında terör örgütü PKK'ya ait 4 sığınak bulunduğunu duyurdu.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İmranlı ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait 4 adet sığınak tespit edildi. Bir sığınakta yapılan kazı ve incelemeler sonucu çok sayıda yaşam malzemesi ve ilk yardım ekipmanı ele geçirildi.

Açıklamada, malzeme deposu içerisinde tespit edilen delil niteliği taşıyan bulgular muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin İmranlı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.

(OE-GF-ÖZ-Y)

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

Sivas'ta 4 adet PKK sığınağı bulundu

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