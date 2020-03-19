Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, depremin ciddi şekilde hissedildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybı veya maddi hasar oluşturacak bir durum oluşmamıştır. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de kısa süre etkili olan depremle ilgili şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini söyledi.

Kaynak: AA