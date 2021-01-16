Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
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Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı

16.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:09
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı

SİVAS, gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünürken, 388 köy yolu da ulaşıma kapandı.

SİVAS, gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışıyla beyaza bürünürken, 388 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi, kısa sürede bembeyaz oldu. Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin bir arada bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda karla birlikte güzel görüntüler oluştu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu meydanda polis ekipleri de soğuk havaya ve kara rağmen denetimlerine devam etti. Belediye ekipleri ise yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı, sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. 

Öte yandan yoğun karla birlikte 388 köy yolu, ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için hızla çalışma başlattı. 

 


Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı
Sivas'ta 388 köy yolu, ulaşıma kapalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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