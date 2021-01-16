Sivas'ta 388 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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Sivas'ta 388 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

16.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:28
Sivas'ta 388 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Sivas merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 388 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sivas merkez ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 388 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, iş makineleriyle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kent merkezi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı ile Eğri Köprü ve Kızılırmak'ta kar yağışıyla eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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