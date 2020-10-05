Sivas'ta 381 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı
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Sivas'ta 381 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı

05.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:37
Sivas'ta 381 kişilik

Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 10 firma arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas'ta, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile 10 firma arasında istihdam taahhüt ve işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleşen protokol töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte istihdam alanında atılan her adımın şehrin büyümesine ve gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

"Değirmen dönecek, ocaklar tütecek" sözleriyle Sivaslı iş insanlarının büyük fedakarlıklar yaptığına dikkati çeken Ayhan, "Üreten, kapılarını istihdama açan fedakar firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İŞKUR Müdürü Hikmet Canpolat ise il genelinde farkındalık yaratmak ve iş piyasasını haberdar etmek için işbaşı eğitim programları düzenlediklerini aktardı.

İş piyasasının ihtiyacı olan elaman ihtiyacının giderilmesi için işbaşı programlarının çok önemli olduğunu belirten Canpolat, şunları kaydetti:

"Ocak ayından bugüne kadar 349 firma ile işbaşı eğitim programı yaptık. 1093 erkek, 857 bayan katılımcı olmak üzere bin 920 vatandaşımıza eğitim verdik. Yaklaşık 23 milyon lira harcama yaptık. Yeni yaptığımız imza protokolü ile firmalarımız 6-3 ve 9 ay olmak üzere işbaşı eğitim programı icra edecekler."

Konuşmalarından ardından Ön Yıldız, Gökgrup, Medicana, Ceylanoğlu, Aselsan, Nar Grup Teknoloji, Seir Tekstil, Erfe Eğitim Öğretim Danışmanlık AŞ. Sior ve Detay Teknoloji firmaları ile 381 kişilik işbaşı eğitim programı ve 95 kişilik istihdam garantili kurs protokolu imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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