Sivas'ta, 38 derece sıcaklık bunalttı Sivas'ta, 38 derece sıcaklık bunalttıSİVAS'ta hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceyi bulması kent sakinlerini bunalttı.

Sivas'ta, 38 derece sıcaklık bunalttı

SİVAS'ta hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceyi bulması kent sakinlerini bunalttı. Sıcaktan bunalanların ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştığı görüldü. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da sıcak havadan bunalanlar serinlemek için çeşitli yollara başvurdu. İl genelinde genellikle serin geçen yaz mevsimine alışık olan vatandaşlar, bu yıl yükselen hava sıcaklığından olumsuz etkilendi. Hissedilen hava sıcaklığının 38 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar gölgelik yerleri tercih ederek, yakıcı güneş ışığından korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların da mendillerini ıslatıp başına koyarak serinledikleri görüldü. Sivas'ta sıcak havaya alışkın olmadıklarını belirteren kent halkı, bunaltıcı sıcaklığa rağmen dışarıya çıktıklarını söyledi. Meteoroloji verilerine göre kentte yüksek hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA