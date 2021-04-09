Sivas'ta 37 yıla mahkum hükümlü yakalandı

Sivas'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 37 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, yakalanıp cezaevine konuldu.

Sivas'ta dolandırıcılık suçundan hakkında 37 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 farklı nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis ve 185 bin lira adli para cezası bulunan H.B'yi, kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakaladı.

H.B, işlemlerinin ardından Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde