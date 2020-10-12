350 bin ton patates rekoltesi bekleniyor
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350 bin ton patates rekoltesi bekleniyor

12.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:04

Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, 85 bin dekar alanda ekimi yapılan ürünün hasadı başladı.

Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, 85 bin dekar alanda ekimi yapılan ürünün hasadı başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Salih Ayhan, "Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" projesi kapsamında merkeze bağlı Aşağıyıldızlı köyünde 53 dönüm arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen patates hasat programına katıldı.

Ayhan, hasadı yapan yetkili firmadan, üretim kapasitesi hakkında bilgi aldıktan sonra patates sökme makinesinin başına geçerek hasadı başlattı.

Sivas'ta 1 milyon dekar ekilebilir arazi olduğuna dikkati çeken Ayhan, son yıllarda baraj, gölet ve modern sulama tesisleriyle Sivas'ın tarımsal altyapısının giderek güçlendiğini belirtti.

Ayhan, "Sivas, ürün deseni ve çeşitliliği alanında çok iyi noktada. Geçen yıl 73 bin dekar alanda, bu yıl da 85 bin dekar alanda patates ekimi yapıldı. Mevsimsel olarak patates üretiminde en iyi illerden biri Sivas." ifadelerini kullandı.

Tohumluk üretiminde ilk sırada

Ayhan, Sivas'ın tohumluk üretiminde Türkiye'de birinci sırada, yemeklik ve sanayide ise ilk 10'da yer aldığını aktardı.

İl genelinde bu yıl 350 bin ton patates hasadı beklediklerini kaydeden Ayhan, "Bu üretim miktarı dikkate alındığında Sivas ekonomisine ciddi bir para girdisi olacaktır. Yumru bitkiler konusunda toprağımız gayet cömert. Sivas şeker pancarında, patates üretiminde çok iyi ivme kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas'ın coğrafi ve iklim koşullarının patates üretimine elverişli olduğuna işaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da Türkiye'nin patates ihtiyacının önemli bölümünü karşıladıklarını vurguladı.

350 bin ton patates rekoltesi bekleniyor
350 bin ton patates rekoltesi bekleniyor
350 bin ton patates rekoltesi bekleniyor
350 bin ton patates rekoltesi bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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