Sivas'ta 33 Kişi Sadece Tek Oy İçin Sandığa Gitti

Sivas'ta 2 bin 287 sandıkta 404 bin 328 seçmen hem parti hem de Cumhurbaşkanlığı için oy kullanırken 33 seçmen ise sadece Cumhurbaşkanı adayları için oy kullandı.

Sivas'ta 450 bin 597 seçmenden 404 bin 328 seçmen oy kullanmak için sandığa gitti. 404 bin 295 seçmen hem milletvekillikleri hem de Cumhurbaşkanlığı için oy kullanırken 33 seçmen sadece Cumhurbaşkanı adaylarına oy verdi. Her iki oy pusulalarından 16 bin 921 oy geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan Sivas için rekor bir oyla yüzde 72,19'luk bir başarı elde edip 284 bin 904 oy almayı başardı. AK Parti ise son seçimlerin en düşük oranda oyunu alarak 213 bin 446 oyla yüzde 53,76 oranda kaldı. AK Parti Sivas'ta 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 57,7 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 68,7 oy almıştı. 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta yüzde 69,99 oranında oy alırken 2017 yılında yapılan referandumda kullanılan 'evet' oyu oranı yüzde 71,27 olmuştu.

Partilerin milletvekili sayısı değişti

Sivas'ta AK Parti'nin 4 CHP'nin ise bir milletvekili bulunurken, geçtiğimiz gün yapılan seçimle bu sayılar değişti. Sandıkların açılıp oyların sayılması ile bir önceki seçime kıyasla yüzde 14.94 oranında oy kaybeden AK Parti 3 milletvekili aldı. Oyunu yaklaşık 1 puan arttıran CHP yine bir milletvekili alırken oyunu önceki seçime kıyasla 7.2 puan arttıran MHP, AK Parti'nin bir milletvekilliğini almayı başardı.

Birleştirilmiş sonuçlar:

Sivas'ta milletvekilliği seçiminde birleştirilmiş sonuçlara göre oy dağılımı şu şekilde oldu. 450 bin 957 seçmenden 404 bin 295 seçmen oy kullandı. 7 bin 262 oy geçersiz sayıldı. AK Parti yüzde 53.76 oranla 213 bin 446 oy, MHP yüzde 18,99 oranla 75 bin 405 oy, Cumhur ittifakı yüzde 1,30 oranla 5 bin 151 oy, Hüda Par yüzde 0,13 oranla 532 oy, Vatan Partisi yüzde 0,15 oranla 615 oy, HDP yüzde 1,73 oranla 6 bin 887 oy, CHP yüzde 15,06 oranla 59 bin 789 oy, SP yüzde 1,78 oranla 7 bin 52 oy, İyi Parti yüzde 6,87 oranla 27 bin 292 oy, Millet ittifakı ise yüzde 0,15 oranla 598 oy.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayip Erdoğan yüzde 72,19 ile 284 bin 904 oy, Muharrem İnce yüzde 19,81 oranla 78 bin 184 oy, Meral Akşener yüzde 6,15 oranla 24 bin 270 oy, Temel Karamolla yüzde 1,38 oranla 5 bin 542 oy, Selehattin Demirtaş yüzde 0,34 oranla bin 325 oy, Doğu Perinçek ise yüzde 0,14 oranla 544 oy. - SİVAS