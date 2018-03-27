Sivas'ta 329 Köydes Projesi Hayata Geçirildi

Sivas'ta 2017 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 329 projenin hayata geçirildiği bildirildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce köylerin yatırım programlarına alınamayan içme suyu ve köy yolları sorunlarının, İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla mahalli imkanları da göz önünde bulundurarak gidermek amacıyla geliştirilen KÖYDES kapsamında, 2017 yılında Sivas'ta 329 projenin hayat bulduğu belirtildi.

KÖYDES'te, susuz üniteler başta olmak üzere, içme suyu projeleri, trafik yoğunluğu ve hizmet ettiği nüfusu fazla olan grup köy yollarından başlayarak, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesine yönelik köy projeleri, atık su projeleri ve yatırımlarla ilişkili bakım ve onarım projeleri yürüttüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"2017 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi uygulama usul ve esasları doğrultunda ve Yüksek Planlama Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde il genelinde projeler hayata geçirilmektedir. Valimiz Davut Gül, haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları ve zaman zaman kaymakamlarla yaptığı toplantılarda KÖYDES projelerini yakından takip etmektedir. Türkiye genelinde Nisan 2005'te uygulanmaya başlayan proje kapsamında, Sivas'ta 2017 yılının sonuna kadar 3 bin 705 adet proje hayata geçirilmiş olup geride bıraktığımız 2017 yılı içerisinde ise 39 milyon lira ödeneğin harcandığı 329 proje tamamlanmıştır."

Açıklamada, KÖYDES kapsamında ayrıca 2017 yılında 23 projede 139 kilometre 1. kat asfalt, 2 projede 26 kilometre stabilize yol, 9 menfez projesi, 164 içme suyu projesi, 3 kanalizasyon atık su projesi ve 128 projede 294 bin 260 metrekare parke taşı döşemesi işinin hayata geçirildiği bildirildi.