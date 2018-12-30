Sivas'ta 32 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı
Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas'ta kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle merkezde 4, Gürün'de 12, İmranlı'da 14 ve Kangal'da ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden birisi olan Sivas'ta, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri 32 greyder, 19 yükleyici,10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 adet destek aracıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS
Kaynak: İHA